TCHAD

Tchad : Le parti Les Transformateurs dénonce les violences d'Arounga et exige justice

Alwihda Info | Par Peter Kum - 16 Juin 2025

Le parti Les Transformateurs exprime ses condoléances sincères et patriotiques aux familles endeuillées d'Arounga, dans la province du Ouaddaï. Ces violences ont occasionné plusieurs morts et blessés dans des circonstances non encore élucidées à ce jour.