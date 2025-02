Mercenaires roumains en RDC : Salaires exorbitants et soupçons de surfacturation

Le déploiement de mercenaires roumains, surnommés les « Roméos », en République démocratique du Congo (RDC) fait l'objet de nouvelles révélations. Dans une interview accordée au journal « Le Soir », leur chef, Horatius Potra, a dévoilé des détails sur les conditions financières de leur mission.





Selon ses déclarations, chaque mercenaire percevrait un salaire mensuel de 20 000 $ depuis fin 2022. Potra a également affirmé avoir reçu l'instruction de « nous compter dans quatre hébergements différents pour gonfler les factures », ce qui soulève des soupçons de surfacturation.





Accusations de fraude fiscale en Roumanie





Parallèlement, Horatius Potra est dans le viseur de la justice roumaine. Il est accusé de fraude fiscale, les enquêteurs soupçonnant qu'il aurait encaissé plus de 7 millions d'euros via des sociétés africaines entre 2022 et 2024, des sommes provenant de l'État congolais.