Mme Ildjima Badda Mallot nommée ambassadrice du Tchad en Inde

Par décret présidentiel en date du 14 février 2025, Mme Ildjima Badda Mallot a été nommée Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République de l'Inde. Cette nomination marque une nouvelle étape dans les relations diplomatiques entre les deux pays.





Mme Mallot, une diplomate chevronnée, est appelée à renforcer les liens historiques et amicaux entre le Tchad et l'Inde. Ses missions seront notamment de promouvoir les relations bilatérales dans les domaines politique, économique, culturel et de renforcer la coopération entre les deux pays.







Un choix stratégique



Cette nomination intervient dans un contexte de renforcement des relations entre l'Afrique et l'Asie. L'Inde, avec sa croissance économique dynamique et son influence croissante sur la scène internationale, est devenue un partenaire privilégié pour de nombreux pays africains, dont le Tchad.





Le choix de Mme Mallot pour ce poste stratégique témoigne de la volonté du gouvernement tchadien de renforcer les liens avec l'Inde et de tirer parti des opportunités qu'offre ce partenariat.