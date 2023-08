Mobilisation pour la Nutrition au Tchad : Formation des points focaux des comités provinciaux

Le Tchad a intégré la nutrition en tant que pilier essentiel de son développement au sein de ses stratégies visant à renforcer la résilience et réduire la pauvreté. Dans ce contexte, la Plateforme Multisectorielle de Nutrition a été transformée en un Comité Technique Permanent de Nutrition et d'Alimentation (CTPNA), et le Conseil National de Nutrition et d'Alimentation (CNNA) a été établi. De plus, des Comités Provinciaux de Nutrition et d'Alimentation (CPNA) ont été mis en place dans le cadre des efforts coordonnés par les Gouverneurs des provinces. Cependant, il subsiste un besoin crucial de compréhension de l'approche multisectorielle de la nutrition, tant au niveau national qu'au niveau provincial. C'est dans ce contexte que cet atelier a été organisé, avec l'appui technique et financier du REACH.



L'objectif général de cet atelier était de renforcer les compétences des points focaux des comités provinciaux de Nutrition et d'Alimentation à travers une formation couvrant diverses thématiques telles que l'alimentation, la nutrition, le plaidoyer, le leadership, la programmation conjointe, l'approche multisectorielle, la coordination et la facilitation des activités des CPNA.



Le Tchad est l'un des pays de la sous région de l'Afrique Centrale qui possède d'énormes potentialités agricoles et hydriques. Cependant les modes d'exploitation de ces ressources et les rendements sont d'un niveau insuffisant créant ainsi une insécurité alimentaire chronique, responsable de la malnutrition et de la mortalité pour beaucoup de ménages tchadiens, en touchant particulièrement les enfants de moins de 5 ans selon le Programme alimentaire mondial (PAM).