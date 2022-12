INTERNATIONAL Monde : l'UNICEF en quête de 10,3 milliards $ en faveur des enfants touchés par plusieurs crises

Par Abakar Adoum N'gaye - 5 Décembre 2022



Les fonds financeront tout au long de l’année 2023 des programmes essentiels pour plus de 110 millions d’enfants dans 155 pays et territoires.

L’UNICEF a lancé le 5 décembre 2022, un appel de fonds d’urgence d’un montant de 10,3 milliards de dollars des États-Unis afin de fournir une aide humanitaire à plus de 173 millions de personnes, dont 110 millions d’enfants touchés par les crises humanitaires, les effets persistants de la pandémie mondiale de COVID-19 et la menace croissante que constituent les phénomènes météorologiques de forte intensité provoqués par les changements climatiques.



« Jamais autant d’enfants n’ont eu besoin de l’aide humanitaire qu’aujourd’hui », déclare Catherine Russell, Directrice générale de l’UNICEF. « Partout dans le monde, les enfants font face à une conjugaison redoutable de crises prenant des formes aussi diverses que les conflits, les déplacements de population, les épidémies et l’envolée des taux de malnutrition. Parallèlement, les changements climatiques aggravent ces crises et en génèrent d’autres. Il est primordial que nous recevions le soutien nécessaire pour que les enfants bénéficient d’interventions humanitaires cruciales et menées à temps. »



Au début de l’année, le nombre de personnes ayant besoin d’une aide et d’une protection humanitaires était estimé à 274 millions. Au fil des mois, ces besoins ont considérablement augmenté, principalement en raison des conflits (dont la guerre en Ukraine), de l’insécurité alimentaire croissante, des risques de famine engendrés par les changements climatiques et d’autres facteurs, ainsi que des inondations dévastatrices qui ont frappé le Pakistan. Partout dans le monde, la résurgence des épidémies, notamment de choléra et de rougeole, accentue les risques pour les enfants dans les situations d’urgence.



Les effets prolongés de la pandémie de COVID-19, ainsi que les bouleversements et l’instabilité économiques à l’échelle mondiale, en particulier l’inflation et la hausse du coût des produits alimentaires et des carburants, ont eu des conséquences désastreuses sur la vie et le bien-être de millions d’enfants dans le monde comptant parmi les plus vulnérables.



En outre, les changements climatiques aggravent l’ampleur et l’intensité des situations d’urgence. Les dix dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées et le nombre de catastrophes climatiques a triplé depuis 30 ans. À l’heure actuelle, plus de 400 millions d’enfants vivent dans des zones où la vulnérabilité hydrique est élevée ou extrêmement élevée.



Par ailleurs, les enfants n’ont jamais été aussi nombreux à traverser les frontières, avec ou sans leur famille, et parfois non accompagnés. Les crises successives ont entraîné au total le déplacement de près de 37 millions d’entre eux partout dans le monde, un record depuis la Seconde Guerre mondiale.



Dans le cadre de son action humanitaire pour les enfants, à l’origine de l’appel de fonds de l’organisation pour l’année 2023, l’UNICEF prévoit de : Traiter 8,2 millions d’enfants contre la malnutrition aiguë sévère,vacciner 28 millions d’enfants contre la rougeole ,fournir à 63,7 millions de personnes un accès à de l’eau salubre pour boire et répondre aux besoins de leur foyer ,apporter à 23,5 millions d’enfants, d’adolescents et de personnes s’occupant d’enfants un soutien en santé mentale et une aide psychosociale, permettre à 16,2 millions d’enfants et de femmes de bénéficier d’interventions d’atténuation et de prévention des risques de violence liée au genre, et/ou de lutte contre celle-ci, mettre à disposition de 32 millions de personnes des canaux sûrs et accessibles pour signaler les cas d’exploitation et d’abus sexuels commis par le personnel humanitaire, et fournir à 25,7 millions d’enfants une éducation formelle ou non formelle, notamment un apprentissage préscolaire.





« Les effets dévastateurs des changements climatiques sont une menace permanente pour les enfants », affirme Catherine Russell. « C’est la raison pour laquelle nos interventions humanitaires sont prioritairement axées sur l’adaptation climatique et le renforcement de la résilience. Cette approche nous permettra d’aider les enfants à traverser les crises actuelles, tout en les préparant, ainsi que leur communauté, à affronter les crises futures. »



L’une des stratégies clés de l’UNICEF consiste à accorder aux organisations nationales et locales un rôle central dans les opérations humanitaires. Les principaux résultats en 2022 ont été obtenus grâce aux partenariats de l’UNICEF, notamment ceux noués avec les équipes de pays pour l’action humanitaire , les organismes des Nations Unies, la société civile et les organisations non gouvernementales, les intervenants nationaux et locaux et les partenaires financiers. Parmi les résultats majeurs, citons les suivants : 23,8 millions d’enfants ont été vaccinés contre la rougeole,2,6 millions d’enfants ont reçu un traitement contre la malnutrition aiguë sévère, 28 millions d’enfants ont eu accès à une éducation formelle ou non formelle, notamment à l’apprentissage préscolaire ,13 millions d’enfants, d’adolescents et de personnes s’occupant d’enfants ont bénéficié d’un soutien en santé mentale et d’une aide psychosociale au sein de leur communauté, 25,9 millions de personnes ont eu accès à de l’eau salubre en quantité suffisante pour boire et répondre aux besoins de leur foyer, 5,5 millions de personnes ont eu accès à des canaux sûrs pour signaler les cas d’exploitation et d’atteintes sexuelles et 4,2 millions de femmes, de filles et de garçons ont bénéficié d’interventions d’atténuation et de prévention des risques de violence liée au genre, et/ou de lutte contre celle-ci.



Face à des besoins humanitaires sans précédent, l’UNICEF appelle ses partenaires à accroître leur soutien aux interventions humanitaires essentielles à la survie des enfants en optimisant la souplesse des financements, à accorder la priorité à la mise en œuvre des mesures d’anticipation et de préparation adaptées aux changements climatiques, à adopter immédiatement des approches « sans regrets » en matière de préparation et d’interventions, et à garantir une aide humanitaire équitable et fondée sur des principes.





