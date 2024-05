Mr Nan dévoile son nouveau single Médicaments, une véritable ode à l'amour et à la guérison

Un hymne à l'amour "Médicament" est une chanson douce et mélancolique qui célèbre la puissance de l'amour. Mr Nan chante comment la présence de sa bien-aimée est un remède à toutes ses peines. Sa voix et sa guitare s'harmonisent à merveille pour créer une atmosphère intime et réconfortante. Un mélange de français et de dialecte Mr Nan utilise un mélange de français et de dialecte dans ses paroles, ce qui donne à la chanson une dimension unique et authentique. Il chante avec passion et conviction, et ses mots touchent droit au cœur. Un nouveau bijou musical "Médicament" est un nouveau bijou musical de Mr Nan. C'est une chanson qui plaira à tous les amoureux de la musique afro love. Ne manquez pas de la découvrir dès sa sortie !