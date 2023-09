MUSIQUE Musique : Clélia, l’artiste tchadienne qui vise haut à l’international

Alwihda Info | Par Guillaume Ndjerane - 12 Septembre 2023



À la découverte d’une artiste tchadienne qui rêve de briller à l'international, l’interview ci-dessous révèle sa passion pour la musique, son lien fort avec le Tchad, et son message d'unité pour la communauté tchadienne.

Comment est-ce que vous vous définissez ?

Je me définis comme une passionnée de musique, imprégnée d'une double culture qui guide ma créativité et mon identité artistique.



Quel objectif vise la plupart de vos chansons selon vous ?

Je puise mon inspiration dans une multitude de styles musicaux que j'écoute, et j'essaie de créer des musiques uniques qui me sont propres. Mes compositions servent de passerelles culturelles, invitant les auditeurs des diverses régions du monde, à s'identifier et à se connecter à travers la musique.

Mon premier EP aborde l'acceptation de soi et explore plusieurs thèmes tels que l'amour, la peur, la mélancolie et la détermination à surmonter les obstacles. Ces sentiments résonnent dans la vie de chacun. Je m'efforce de donner des mots à chaque émotion, afin d’apaiser le cœur de ceux qui m’écoutent.



À quand la prochaine tournée au Tchad ?

Si Dieu le veut, en 2024 ! Je travaille également à former une équipe pour concrétiser cet objectif. Chaque effort est déployé pour réaliser ce rêve qui est tout aussi important pour moi, que pour ceux qui me soutiennent.



Quelles sont vos collaborations professionnelles au Tchad ?

Plusieurs discussions sont en cours avec des artistes tchadiens, localisés au pays et dans les diasporas. Mais pour l’instant, je suis surtout focalisée sur la sortie de mon EP que je prépare depuis deux ans.



En quoi le Tchad vous inspire-t-il le plus souvent, lorsque vous chantez ?

Le Tchad représente mes racines, mon essence culturelle. Mon premier objectif est de faire connaitre la culture tchadienne à un grand public. À travers mes chansons, j'essaie toujours d'intégrer des instruments traditionnels ou des sonorités qui reflètent notre singularité. Cela concerne notamment le mélange entre l'Afrique subsaharienne et orientale. Dans mes clips, j’incorpore toujours la culture tchadienne. Je crée un style moderne et unique qui m'appartient. Dans mes chansons à venir, il y aura également un mélange avec les langues du pays !



Quel est le plus précieux souvenir des chansons tchadiennes que vous avez en mémoire ?

La diaspora tchadienne en France est très unie et très attachée à son pays d’origine. Durant mon enfance, de nombreux rassemblements étaient organisés, et une chanson en particulier me marque encore aujourd'hui, c’est « Binon » de Mujos. Cette chanson est devenue une sorte d'hymne pour la diaspora, tout le monde la connait !

« Dambodjoya » et « Jaloux saboteur » de Maître Gazonga sont également des joyaux qui ont accompagné mon parcours. C'est pour rendre hommage à ces merveilleuses chansons qui ont bercé mon enfance que j'ai créé le « Medley Tchad » en 2021 sur YouTube.



Cet entretien vous donne la latitude de parler au public tchadien. Quel est votre message à la communauté ?

À la communauté tchadienne, je souhaite transmettre un message d'unité, de fierté et d'aspiration. Mon parcours est le vôtre.

Ensemble, nous avons le pouvoir de faire briller la culture tchadienne, à travers le monde. Que ce soit en terre natale ou en diaspora, chaque talent est précieux. Unissons nos forces pour forger un avenir qui honore notre culture et façonne notre identité.





