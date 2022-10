N'Djamena : "Tchad Havre de Paix" déploie une assistance aux sinistrés du 9ème arrondissement

C'est un apport non négligeable, constitué de bennes de terre et de quelques sacs en plastique qui ont été fournis par l'association afin de contrer l'avancée des eaux.



Saddam Ahmat Djouma demande aux personnes de bonne volonté d'aider tous ceux qui sont victimes du phénomène d'inondation. Il invite les plus hautes autorités du pays à multiplier les efforts déjà consentis afin de venir à bout de cette triste situation qui a déjà causé beaucoup de dégâts.



Réceptionnant le matériel, Balamsouma Tchango, président des jeunes pour la protection de l'environnement et le développement du quartier Walia Ngoumna, a salué le geste de "Tchad Havre de Paix".