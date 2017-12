N'Djamena: arrivée du président Erdogan pour renforcer la coopération avec le Tchad

L'avion transportant le président Turc s'est immobilisé à 13h43 minutes à l'aéroport Hassan Djamous de N'Djamena où il a été accueilli à sa descente par le président Deby Itno et la première dame de la République du Tchad, Hinda Deby Itno.



Le président Turc Erdogan est accompagné d'une forte délégation composée d'opérateurs économiques, de quelques membres de son gouvernement et de son épouse.



Après la remise des fleurs au président Turc par deux fillettes, la salutation entre les deux présidents, l’exécution des deux hymnes nationaux, le passage en revue des troupes, la salutation des membres du gouvernement tchadien présents, les deux chefs d'Etat se sont entretenus au pavillon d'honneur.



Après quelques minutes d’échanges entre le président Deby Itno et son homologue, le convoi transportant les deux dirigeants s'est ébranlé au palais présidentiel. Les deux présidents vont conjointement animé une conférence de presse relative aux relations diplomatiques et économiques qu'entretiennent ces deux pays depuis belle lurette.



Plusieurs signatures d'accords dans plusieurs secteurs clés interviendront bien avant la conférence de presse conjointe et seront suivies d'un communiqué final.