Tchad : le CSAI et le ministère de la Santé sensibilisent les imams sur la vaccination contre la poliomyélite

Le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI), en collaboration avec le ministère de la Santé publique, a organisé ce mercredi 18 juin 2025, une séance de sensibilisation à l'endroit des imams et oulémas, sur l'importance de la vaccination contre la poliomyélite au sein de son siège à Ndjamena.



Le 2ème vice-président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI) et Moufti du Tchad, Cheikh Ahmat Annour Mahamat Al-Hélou a mis l'accent sur le rôle des imams en matière de sensibilisation de la population, à travers les messages véhiculés pendant la prédiction, afin de sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination contre la poliomyélite pouvant protéger les enfants contre cette maladie, tout en soulignant les risques de cette maladie et sa propagation.



Abdelatif Hicham Djabal, représentant du ministère de la Santé a exhorté les imams à faire véhiculer le message, afin de sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination contre la poliomyélite. II faut signaler que cette campagne de vaccination contre la poliomyélite, qui va commencer le vendredi 20 au lundi 23 juin 2025, sera couplée avec la vitamine A et albendazole (pour déparasiter les enfants contre les parasites).



II a rappelé également que le chef de l'Etat, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a placé la question de la Santé de la mère et de l'enfant, au cœur de son programme politique. Le représentant du ministère de la Santé publique, étant lui-même victime de cette maladie, a souligné l'importance de cette rencontre, expliquant que les imams et les oulémas sont les principaux acteurs pouvant jouer leur rôle à travers leurs messages qu'ils véhiculent dans plusieurs sites tel que les mosquées ou encore les lieux publics.



Enfin, il les a exhortés à véhiculer le message, en vue de sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination contre la poliomyélite destinée aux enfants de moins de 5 ans. Le représentant du ministère de la Santé a également mis l'accent sur la propagation et la manifestation de cette maladie, surtout chez les enfants non vaccinés.