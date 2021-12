ANNONCES

N'Djamena : des enseignants formés sur la gestion de classe et la déontologie

Alwihda Info | Par Daouda Pierre KOUOTOU NGATTI DAOUDA PIERRE - 5 Décembre 2021

Dans le but de parvenir à une éducation plus efficace au Tchad, l'IDEN opte pour un enseignement plus performant et décide de recycler durant deux jours le personnel enseignant à N'Djamena au lycée de la paix.