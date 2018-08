N'Djamena : la Mairie instaure une journée de salubrité tous les samedis matin

La Maire de la ville de N'Djamena, Mariam Djimet Ibet a invité tous les personnels des ministères, des entreprises, des banques, des ONG et des organismes internationaux à sortir massivement le samedi 25 août 2018 pour procéder à une salubrité générale de leurs lieux de service, conformément à la semaine de la citoyenneté.



Mariam Djimet Ibet rappelle à ses concitoyens que la journée de la citoyenneté, instaurée par la commune de la ville de N'Djamena, se déroule tous les samedi de 5 heures à 8 heures pour les ménages, et de 5 heures à 10 heures pour les différents marchés.



A cet effet, chacun est invité à donner un coup de balai à la devanture et aux alentours de sa maison. La Mairie compte sur l'esprit citoyen de tous.