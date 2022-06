N'Djamena : la mairie réceptionne un don de matériaux pour la collecte des déchets

La mairie de N'Djamena a réceptionné ce 29 juin des matériaux destinés aux travaux d'entretien des caniveaux et à la collecte des déchets. Il s'agit notamment de brouettes, râteaux et motocyclettes.



Destinés aux services techniques et aux comités d'assainissement, les matériaux ont été remis par l'AFD et l'Union européenne.



Ces différents matériaux sont fournis par le projet "Eau et Assainissement à N'Djamena", un projet de la commune de N’Djamena qui a reçu le financement de l'AF et du fonds délégué de l'Union européenne.