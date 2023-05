N'Djamena : la pluie et le vent font des dégats

Ce 17 mai, la ville de N'Djamena a connu sa première grosse pluie accompagnée de vents violents, entraînant la destruction de plusieurs clôtures, l'effondrement de maisons et le déracinement d'arbres.



Le spectacle est véritablement désolant à Allai, dans la commune du premier arrondissement, où la population s'emploie à réparer les clôtures endommagées par la pluie. Une maison s'est effondrée et un enfant est porté disparu, sans oublier les flaques d'eau qui entravent la circulation des véhicules à deux et quatre roues.