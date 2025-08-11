N’Djamena : le 9ᵉ arrondissement célèbre l’indépendance dans l’unité et la diversité

La cérémonie a débuté par la prestation de l’artiste Cravate, donnant une note festive à l’événement.



Le Secrétaire général, également président du comité d’organisation, a ouvert la séance avec l’hymne national, avant de souhaiter la bienvenue aux participants et de remercier le maire pour cette initiative. Il a rappelé que le 9ᵉ arrondissement est un espace cosmopolite où aucune distinction n’est faite entre les habitants.



La présentation de l’exécutif communal a permis d’identifier les principaux acteurs : le maire Djimtogbai Rohon Appolin, la maire adjointe Fatime Kosseï Allatchi, le premier et le deuxième secrétaire de séance, les membres du conseil municipal, le secrétaire général et l’administrateur délégué auprès de la commune.



Dans son discours, le maire Appolin a mis en valeur la beauté et la richesse du Tchad, soulignant le rôle central de la jeunesse dans la préservation de la souveraineté nationale. Il a évoqué la succession des sept présidents depuis l’indépendance, de François Tombalbaye à Idriss Déby Itno, et a affirmé que la Cinquième République appartient à la jeunesse, représentée par le président actuel, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Le maire a appelé à la paix, à l’unité et à la cohabitation pacifique, rappelant que le Tchad est un seul peuple, uni dans sa diversité. Il a présenté le 9ᵉ arrondissement comme une commune d’avenir et a invité chaque citoyen à contribuer activement à son développement, dans un esprit inclusif.



L’administrateur délégué auprès de la commune a pris la parole à son tour, insistant sur la nécessité d’entretenir la paix pour préserver l’unité nationale. Il a félicité les organisateurs pour cette initiative qui renforce la connaissance de l’histoire du pays et a appelé à soutenir la vision et le programme politique du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, dans l’intérêt commun.