N'Djamena : le corps sans vie d'un jeune repêché dans le 7ème arrondissement

N'Djamena - Le corps sans vie d'un jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, a été découvert samedi matin dans un étang appelé communément "Bouta courant", derrière hôtel Mayo Dallah dans le 7ème arrondissement de N'Djamena.



La police et les sapeurs-pompiers sont sur place pour le constat et l’évacuation, a constaté Alwihda Info.



Selon les premières constatations, la victime serait décédée depuis plusieurs jours.



Le corps de la victime a été repêché avec une montre au poignet et des chaussures aux pieds.