N'Djamena : le proviseur du lycée de la paix agressé.

Le proviseur général du lycée de la paix​ a été agressé ce 18 novembre par un intrus qui lui a déchiré son habit, informe le ministère de l'Éducation nationale. Le secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la Promotion civique, Saleh Bourma, s'est rendu peu après dans le lycée où le proviseur agressé s'est présenté avec son habit en lambeaux.



Au lycée de Diguel Est, un intendant a été agressé par un élève qui est actuellement en garde à vue.



Le secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la Promotion civique, Saleh Bourma, recommande aux responsables administratifs scolaires de procéder quotidiennement aux fouilles systématique des élèves à l'entrée de leurs établissements. Pour lui, le port d'armes en milieu scolaire constitue une menace sérieuse pour la sécurité des enseignants et des élèves eux-mêmes.