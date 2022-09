N’Djamena : le système douanier Sydonia vulgarisé à des agents aéroportuaires

Pour le vice-président du comité des réformes et de la modernisation du nouveau système, Djerambeté Justin, le but de cette campagne est d’aller vers le nouveau système informatisé, car la plupart des agents douaniers ne sont pas en mesure d’utiliser cet outil qui est mis à leur disposition. Il a déclaré que ce nouveau système va devenir un outil obligatoire de travail pour tous les douaniers.



“On tend vers la dématérialisation de la procédure de dédouanement, c’est-à-dire des papiers vers le système informatisé. On n’a pas besoin de demander à un transitaire d’amener une déclaration ; tout est déjà dans le système informatisé et ce dernier fait le circuit normal de la déclaration”, a-t-il précisé.



Djerambeté Justin d’expliquer qu’à travers ce nouveau système, chaque agent a son propre code d’accès et est responsable de la déclaration qui sera à sa charge, car ajoute-t-il, il a été constaté que “chacun fait le travail de tout le monde”. L’objectif recherché, c’est de ne pas seulement faire les collectes des recettes mais de chercher aussi la performance du bureau, a-t-il soutenu.