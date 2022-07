TCHAD N'Djamena : les étudiants ont désormais des délégués des bus de transport face aux dérives

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 5 Juillet 2022



Le bureau national de l’UNET forme les délégués des axes de circulation des bus pour une bonne organisation à la montée et descente lors des transports estudiantins.

Placé sous le haut patronage du président de l’université de N’Djamena, Pr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar, le bureau national de l’UNET, en collaboration avec la section de N’Djamena, a organisé ce 5 juin un atelier de formation des différents délégués des axes des bus de transport d'étudiants pour une bonne organisation à la montée et à la descente des bus.



L’objectif de cet atelier est de sensibiliser les délégués des différents axes des bus de transport estudiantins pour qu’eux, à leur tour, sensibilisent les autres étudiants pour un changement de comportement.



Lançant la formation, le président national de l’UNET, Mahamat Saleh Ahmat Ali a indiqué que cette formation vise à changer les comportements et pratiques pour avoir une bonne organisation de transport des étudiants. D’après le président de l’UNET , les délégués des axes sont des étudiants qui se sont engagés volontairement afin d’aider le Centre national des oeuvres universitaires (CNOU), l’UNET et partant l’université pour qu’il n’y ait pas de désordres au niveau du transport.



« Vous êtes engagés, vous avez pris la responsabilité d’être des délégués des axes, votre acte est à saluer. Le bureau national vous remercie beaucoup », a-t-il déclaré.



Mahamat Saleh Ahmat Ali de relever que ces derniers temps, il y a beaucoup problèmes dans les différents axes de circulation. Et tous ces problèmes viennent des étudiants eux-mêmes faute d’une bonne organisation. Pour lui, les étudiants doivent respecter les délégués des axes qui sont désormais leurs représentants dans les bus. Ces derniers doivent être exemplaires et responsables vis-à-vis des chauffeurs, des billettistes et envers eux-mêmes.



« À vous les délégués, vous avez choisi ce poste, vous devriez avoir beaucoup de courage, de patience et êtres responsables, car gérer des étudiants n’est pas chose facile », a-t-il reconnu.

Après cette formation, le bureau national de l’UNET et les délégués des axes vont faire une descente de faculté en faculté et entrer dans les amphithéâtres pour appeler les étudiants à changer de comportement.



Il est interdit aux étudiants, lorsqu’ils rencontrent des problèmes avec les chauffeurs de bus, de s’en prendre directement à eux. Ils doivent obligatoirement transmettre leurs doléances aux délégués et ces derniers essayeront de résoudre le problème ou de le remonter s’ils sont dépassés.



Pour le vice-président de l’UNET, Adimbaye Trésor, les délégués des axes font un travail merveilleux sur le terrain, permettant l’encadrement des étudiants à la montée et à la descente des bus. Il a invité les étudiants à un comportement responsable en évitant certaines pratiques qui nuisent les activités académiques telles que les barricades, les bagarres et les crachats au sein du bus. D’après lui, ces comportements ralentissent les cours et conduisent à des années élastiques.



D'après le chargé des affaires académiques, Moussa Mahamat Élec, personne n’a été poussé par quelqu’un pour être délégué des axes. C’est du volontariat et cet engagement a besoin de beaucoup d’énergie et d’abnégation. Pour lui, le délégué d’axe est appelé à assurer l’intermédiaire entre les étudiants, les chauffeurs, les billettistes, le CNOU, les chefs de parc et la coordination.



Moussa Mahamat Élec a rappelé que les bus appartiennent à tous les étudiants. Il a demandé aux étudiants d'ôter de leurs têtes certaines pensées qui les poussent à dire que les bus appartient à tel ou tel axe. "L’essentiel est que le bus viennent les prendre, peu importe son origine", a-t-il tranché.





Dans la même rubrique : < > Tchad : des athlètes boursiers pour les Jeux olympiques 2024 à Paris تعيين بوزارة الشباب والرياضة وترقية ريادة الأعمال Tchad : 3 nominations à l’INJS Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)