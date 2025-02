Naissance inattendue : Une petite fille vient au monde à bord d'un avion Brussels Airlines

Un événement inoubliable s'est produit vendredi dernier à bord d'un vol Brussels Airlines reliant Dakar à Bruxelles. Une passagère, surprise par un accouchement prématuré, a donné naissance à une petite fille en plein vol. Grâce au professionnalisme de l'équipage et à la présence d'un médecin à bord, la mère et l'enfant se portent bien. Cette naissance inattendue a ému les passagers et les membres de l'équipage, marquant à jamais leurs mémoires.