Nations Unies : le Camerounais Philemon Yang va présider la 79ème session de l’Assemblée générale

Le candidat du Cameroun, Philémon Yang, vient d'être adoubé par l’Union africaine, pour devenir en septembre 2024, le président de la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.



L’ancien Premier ministre camerounais (2009-2019) est un haut commis de l’Etat, pétri d’expériences Avant d’être Haut-Commissaire du Cameroun au Canada (ambassadeur plénipotentiaire), de son pays de 1984 à 2004, il aura été ministre des Mines et de l’Energie.



L’on se souvient qu’en juillet dernier, les 11 pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), réunis à Libreville, se sont accordés à apporter leur soutien au Cameroun. C’était dans le cadre de la 23ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC.



Il faut rappeler que depuis la création officielle de l’ONU, le 24 octobre 1945, le seul président de l’Assemblée générale originaire d’un pays de l’Afrique centrale est le Gabonais Jean Ping en 2005. À la tête de l’Assemblée générale, véritable parlement mondial des 193 États membres de l’ONU, Philemon Yang endossera d’immenses responsabilités pendant un an.



Il lui reviendra de fixer les thèmes des débats, de présider les sessions, de faciliter les négociations sur les grands enjeux planétaires et les résolutions onusiennes. Le président de l’AG joue également un rôle clé dans la visibilité et l’orientation stratégique de l’ONU. Son leadership et sa diplomatie seront cruciaux alors que s’enchaînent les crises mondiales, du réchauffement climatique aux menaces nucléaires.