Ndolenodji Alixé Naïmbaye porte les couleurs du Tchad à la 46ème session du Conseil des ministres de l'APPO

Cette session a rassemblé des homologues africains pour discuter des priorités et des stratégies visant à renforcer la résilience énergétique du continent. Les discussions ont porté sur des sujets cruciaux pour le développement énergétique de l'Afrique, incluant le renforcement de la coopération régionale dans le secteur énergétique, le développement durable des ressources pétrolières et minières et les stratégies d'innovation pour améliorer l'efficacité énergétique.



Engagement du Tchad

La participation de Mme Ndolenodji souligne l'engagement du Tchad à contribuer activement aux discussions sur les enjeux énergétiques en Afrique. Le Tchad, riche en ressources naturelles, est déterminé à jouer un rôle clé dans le développement énergétique du continent.





La 46e session ordinaire du Conseil des Ministres de l'APPO représente une étape importante pour renforcer la collaboration entre les pays africains dans le secteur énergétique. Les débats et les décisions prises lors de cette rencontre auront un impact significatif sur la manière dont l'Afrique aborde ses défis énergétiques à l'avenir.