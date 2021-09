New York : des ONG américaines décernent un prix à titre posthume au Maréchal du Tchad

Des Organisations non gouvernementales américaines ont décerné, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, un prix à titre posthume au défunt Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno pour service rendu au continent africain en matière de lutte contre le terrorisme, informe le ministère tchadien des Affaires étrangères.



La cérémonie a vu la présence du maire de la ville de New-York, le représentant du gouvernement et plusieurs personnalités.



Le prix a été réceptionné le conseiller chargé des Affaires sociales et humanitaires de la mission permanente du Tchad au près des Nations Unis, Monsieur Idriss Koché Souguia, représentant à cette cérémonie l’ambassadeur et représentante permanente du Tchad auprès des Nations Unis, Ammo Aziza Barout.