Nids-de-poule à Ndjamena : L'AGER mobilise ses équipes pour améliorer le réseau routier de la capitale

Cette descente sur le terrain avait pour but de vérifier l'avancement des travaux d'entretien de 22 rues, représentant un total de 39 km, qui constituent la première phase de l'amélioration du niveau de service des rues bitumées de la ville.





Défis à Surmonter



Les nids-de-poule représentent un danger significatif pour les usagers de la route, en particulier pour les motocyclistes et les véhicules légers. Ils peuvent entraîner des accidents, des dommages mécaniques et réduire la durée de vie des véhicules.



Pour y remédier, il est essentiel d'intervenir avec des matériaux de haute qualité lors des travaux.





Engagement et Coordination



M. Bakhit Hayar Digaï a salué la qualité des travaux réalisés sur les différents sites et a encouragé les entreprises à maintenir leur rythme. Il a également souligné l'importance d'une coordination efficace entre les techniciens, les responsables des entreprises et les autorités locales afin de respecter les délais impartis de 45 jours pour l'achèvement des travaux.



Conclusion

Cette approche stratégique vise non seulement à restaurer la circulation, mais aussi à garantir des infrastructures plus résilientes et durables, au bénéfice de tous les usagers de la route.