Niger : bombardement à la frontière nigériane, MSF prend en charge des enfants

Vendredi 18 février après-midi une frappe aérienne a touché un hameau situé dans le district de Madarounfa, dans le sud du Niger, faisant au moins 12 morts, dont 4 enfants, et 16 blessés, selon des sources locales.



Les équipes MSF qui interviennent dans l’hôpital de district de Madarounfa ont apporté leur soutien aux équipes du Ministère de la Santé, en particulier en mettant à disposition du matériel médical, pour prendre en charge 7 enfants blessés.



Un de ces enfants est décédé peu après son arrivée à l’hôpital de district de Madarounfa. Deux autres sont morts après leur transfert vers l’hôpital régional de Maradi.



Un quatrième enfant, âgé de 20 mois, serait mort lors du bombardement, selon les rescapés. Six autres personnes, des adultes, seraient décédées sur les lieux du bombardement, et deux autres après leur transfert à l’hôpital de Maradi.



Selon les survivants, un avion de chasse a d’abord survolé le hameau de Nachambé, près du village de Garin Kaoura, dans le district de Madarounfa, situé à quelques kilomètres de la frontière nigériane, et habité par des personnes appartenant à l’ethnie peuhl. Il aurait ensuite survolé à nouveau le hameau en larguant des munitions. Il s’agirait d’un avion de l’armée nigériane, poursuivant des hommes armés en provenance d’un village frontalier qui s’étaient abrités dans l’école du village.



« Il s’agit d’un événement horrible, sans précédent dans la région de Madarounfa, explique le Dr. Souley Harouna, représentant de MSF au Niger. Les équipes rapportent que les enfants blessés souffraient de fractures ouvertes et de différentes plaies et blessures post-traumatiques. Nous avons procédé aux premiers soins avant de les transférer vers l’hôpital de Maradi, mais certains blessés n’ont pas survécu ».



MSF intervient dans la région de Maradi en concentrant ses efforts sur la prise en charge des enfants atteints de malnutrition aiguë et d’autres maladies de la petite enfance. Près de 30 000 enfants ont ainsi été hospitalisés dans les quatre hôpitaux soutenus par MSF dans la région de Maradi au cours de l’année 2021.



MSF apporte également des secours aux population de l’Etat frontalier de Katsina, au Nigeria.