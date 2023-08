Niger : "plein soutien" de la France à l’action de la CEDEAO pour restaurer l’ordre autour de Bazoum

Alors que le président de la République fédérale du Nigéria, M. Bola Ahmed Tinubu, exerce la présidence de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les ministres ont échangé sur les questions régionales et internationales, notamment sur la situation au Niger.



La Ministre l’a assuré du plein soutien de la France à l’action de la CEDEAO, afin de mettre fin à la tentative de putsch et de restaurer l’ordre constitutionnel autour du Président Bazoum.



Les ministres ont par ailleurs affirmé leur volonté commune de poursuivre le renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays, notamment à la suite de la visite à Paris du Président Tinubu à l’occasion du sommet pour un nouveau pacte financier mondial en juin dernier.