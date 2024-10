Niger : un accord signé avec Starlink pour un accès internet haut débit et une sécurité numérique

Le gouvernement nigérien et la société Starlink, spécialisée dans les services internet par satellite, ont signé ce mardi un accord de partenariat.



La cérémonie de signature du partenariat entre l'État du Niger, représenté par le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie Numérique, Sidi Mohamed Raliou, et le représentant de Starlink, a été présidée par le Premier ministre, ministre de l’Économie et des Finances, Ali Mahamane Lamine Zeine.



Cet événement s'est tenu en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), de l'équipe du cabinet du Premier ministre, ainsi que des responsables du ministère de la Communication et de l'Autorité de régulation de la communication et de la poste (ARCEP). Cette initiative marque une avancée majeure pour améliorer la connectivité et favoriser l'inclusion numérique au Niger.



Cet accord vise à étendre l'accès à internet haut débit à l'ensemble du territoire nigérien, tout en renforçant la sécurité numérique du pays. Grâce à cette collaboration, le Niger pourra bénéficier d'une couverture internet plus vaste et plus fiable, en particulier dans les zones rurales et reculées.



Par ailleurs, cet accord permettra au Niger de mieux contrôler l'utilisation des terminaux Starlink sur son territoire. En effet, ces équipements ont été parfois utilisés par des groupes terroristes pour communiquer et coordonner leurs actions. Le partenariat avec Starlink permettra au gouvernement nigérien de mettre en place des mesures de sécurité renforcées pour prévenir toute utilisation illégale de cette technologie.



L'arrivée de Starlink pourrait représenter un pas significatif vers la réduction de la fracture numérique, un objectif crucial pour le Niger qui s’engage à garantir l'inclusion numérique pour ses citoyens. En mettant Internet à portée des communautés marginalisées, Starlink offrira aux jeunes, aux femmes et aux populations isolées des opportunités d’apprentissage et d’emploi tout en permettant de réduire les disparités socio-économiques.