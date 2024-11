Nigeria : Naissance de Lakurawa, un nouveau groupe terroriste dans le nord-ouest

Vendredi, des hommes armés ont tué 15 personnes lors d’une attaque survenue dans un village du nord-ouest du Nigeria, comme l’a rapporté le gouvernorat local. Cette violence s’inscrit dans le contexte de l’émergence d’un nouveau groupe djihadiste opérant dans la région, exacerbant ainsi une situation déjà précaire.



Détails de l’Attaque

D’après la presse locale dont Sahara Reporters, l'assaut a eu lieu vendredi à Mera, un village situé à environ 50 km de la frontière avec le Niger. Le vice-gouverneur de l'État de Kebbi, Umar Tafida, a indiqué que l'attaque avait été menée par des « hommes armés inconnus ». Les autorités avaient averti que ce groupe islamiste, connu sous le nom de « Lakurawa », pourrait être composé de membres venant du Mali et du Niger, ayant récemment franchi la frontière nigériane.



Réactions et Funérailles

Le vice-gouverneur et des responsables de la sécurité ont assisté aux prières funéraires pour les victimes à Mera. Un communiqué de son bureau a précisé : « La prière funéraire s'est terminée par des prières pour la paix et les âmes des défunts, ainsi que par un engagement commun à renforcer la sécurité et la stabilité régionales. »



Contexte de Violence

Le Nigeria est confronté à des violences armées depuis l'émergence en 2009 du groupe Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Divers groupes islamistes ont vu le jour ou se sont séparés depuis, poursuivant des actes violents, y compris des enlèvements massifs d'écolières.



En outre, des bandits armés et des gangs de kidnappeurs ont également contribué à la montée du chaos dans la région, qui est le théâtre de conflits sanglants entre agriculteurs et bergers nomades.



Crise Humanitaire

Les troubles qui s'intensifient dans le nord-ouest du Nigeria ont conduit à une situation de famine imminente. Selon les agences des Nations Unies, jusqu'à 33 millions de personnes pourraient faire face à une « insécurité alimentaire aiguë » d’ici l'année prochaine si la situation ne s'améliore pas.



Cette attaque tragique souligne la nécessité urgente de renforcer les efforts de sécurité et de soutien humanitaire dans la région pour protéger les populations vulnérables et restaurer la paix.