Nigeria : Shell visée par une plainte pour un montant de 2 milliards de dollars

La compagnie nigériane estime que Royal Dutch Shell l'a trompée sur la question des droits de propriété de six puits de pétrole. Aiteo Eastern E&P évalue ses pertes à 70 millions de barils d'équivalent pétrole et à 2 milliards de dollars. La plainte a été déposée à la cour fédérale du Nigeria à Abuja.



Le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. Avant la pandémie, le pays produisait 2 millions de barils par jour. Les compagnies Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Eni, Chevron et TotalEnergies sont actives au Nigeria comme co-entreprises.