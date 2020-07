Nigeria : le convoi d'un gouverneur ciblé par une attaque présumée de Boko Haram

Des insurgés présumés de Boko Haram ont attaqué mercredi le convoi du gouverneur de l'État de Borno, Babagana Zulum, ont indiqué des sources gouvernementales et sécuritaires relayées par plusieurs médias. L'attaque a été confirmée jeudi par le colonel Sagir Musa, directeur par intérim des relations publiques de l'armée.



Le gouverneur a survécu et n'a pas été blessé lors de l'attaque qui a été repoussée. Le déplacement du gouverneur a été interrompu.



Des forces de sécurité qui escortaient le convoi ont rapidement réagi aux tirs, près de la ville de Baga, une ville de pêcheurs à la frontière du lac Tchad, à environ 196 km de Maiduguri.



Le déplacement du gouverneur dans la zone avait pour objectif de distribuer des vivres à des personnes déplacées de Monguno et Baga.



L'armée a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête suite à l’incident.



"Le malheureux incident s'est produit peu de temps après que le gouverneur et son entourage aient quitté une zone pour visiter d'autres parties de la ville de Baga", selon le colonel Sagir Musa.