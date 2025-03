Nord-Cameroun : Coup de filet de la gendarmerie contre le grand banditisme, un otage libéré

La compagnie de gendarmerie de Garoua 3 a mené une opération coup de poing contre le grand banditisme et la criminalité périurbaine et rurale dans la région du Nord. L'opération, qui s'inscrit dans le cadre de la 13e phase de l'opération Adamaoua-Nord, a permis de libérer un otage et de neutraliser deux preneurs d'otages.





Libération d'un otage et neutralisation de deux ravisseurs





Le jeune Abdou Alhadji Bandé, habitant du village Mafa Tcheboa, a retrouvé la liberté après une dizaine de jours de captivité. Sa libération a eu lieu dans la brousse de Bocki, près de Lagdo, à l'issue d'échanges de tirs avec les forces de gendarmerie. Deux preneurs d'otages ont été mortellement atteints par balle lors de l'opération.





Saisie de matériel militaire et fuite de complices





Les gendarmes ont saisi du matériel militaire important, notamment trois armes de type AK-47, des chargeurs, des munitions, des lance-flèches et du matériel de couchage. Trois complices des ravisseurs ont réussi à prendre la fuite et sont activement recherchés.





Intensification de l'opération Adamaoua-Nord





Le capitaine Biewa Tchame Delcroix, commandant de la compagnie de gendarmerie de Garoua 3, a confirmé que l'opération Adamaoua-Nord sera intensifiée dans les jours à venir. Cette opération vise à renforcer la sécurité dans la région et à lutter contre le grand banditisme.





Appel à la collaboration de la population





Le sous-préfet Jean Diallo de l'arrondissement de Tcheboa a appelé les populations à collaborer davantage avec les forces de maintien de l'ordre (FMO). Cette collaboration est essentielle pour lutter efficacement contre la criminalité et assurer la sécurité de tous.