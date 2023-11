OCI : rencontre ministérielle préparatoire à la 8ème Conférence islamique extraordinaire de Riyad

La réunion des hauts fonctionnaires, préparatoire au huitième Sommet islamique extraordinaire, qui se tient à l’invitation du Royaume d’Arabie Saoudite, pour discuter de l’agression israélienne cruelle sans précédent contre le peuple palestinien, a démarré, aujourd’hui, jeudi 9 novembre 2023, à Riyad, Royaume d’Arabie Saoudite.



Au cours de cette réunion préparatoire, les délégués des États membres discuteront du projet de déclaration finale, qui sera présenté à la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères pour examen, avant d’être soumis pour approbation à la huitième Conférence islamique extraordinaire au Sommet, prévue, samedi 11 novembre 2023, en présence des dirigeants et chefs de gouvernement des pays de l’OCI.



Ce sommet islamique extraordinaire intervient à la demande du Royaume d’Arabie Saoudite, président en exercice du Sommet islamique, et en réponse aux graves développements que connait la question de la Palestine et d’Al-Qods Al-Charif, la cause centrale de la Oummah islamique, pour parvenir à une position et une action islamiques communes face à l’agression cruelle et continue d’Israël contre le peuple palestinien, et à la détérioration de la situation humanitaire du fait des crimes de guerre et des massacres sanglants commis par l’occupation israélienne contre le peuple palestinien dans tous ses territoires occupés et, tout particulièrement, dans la Bande de Gaza.