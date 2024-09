INTERNATIONAL ONU : le Tchad milite pour une réforme du Conseil de sécurité et une solidarité face aux crises humanitaires

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Septembre 2024



Représentant le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, le Premier ministre tchadien, l’Ambassadeur Allah Maye Halina, a pris la parole lors de la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies.

Au cours de cette session, le Premier ministre tchadien a exprimé les préoccupations et les aspirations de son pays et de l’Afrique, en réaffirmant l’engagement du Tchad envers les principes de paix, de développement durable et de dignité humaine.



Des défis communs à l'Afrique et au monde

Le Premier ministre a débuté son discours en félicitant Philemon Yang, élu président de la 79ème session de l'Assemblée générale, tout en remerciant le président sortant, Dennis Francis, pour son travail remarquable. Il a salué le leadership du secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, dans ses efforts pour moderniser et adapter l'ONU aux défis mondiaux.



Abordant le thème de la session, « L'unité dans la diversité, pour l’avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous », le chef du gouvernement tchadien a souligné l'importance de traduire ce slogan en actions concrètes.



Pour lui, la mondialisation sans paix et sans respect de la dignité humaine n'est qu'un concept vide. Il a insisté sur la nécessité d'une collaboration internationale renforcée pour relever les défis qui pèsent sur la communauté mondiale.



La lutte contre le terrorisme : une priorité pour le Tchad et le Sahel

Le Premier ministre tchadien a consacré une large part de son intervention à la situation sécuritaire au Sahel. Il a rappelé que le Tchad, comme d'autres pays de la région, continue de faire face à la menace des groupes terroristes. Ces groupes, dont l'origine des financements et de l'armement reste floue, compromettent les efforts de développement et plongent les populations dans la misère.



« L'absence d'une réelle volonté internationale à éradiquer ce fléau pourrait plonger tout le continent africain dans le chaos », a-t-il averti, appelant à une coopération mondiale plus efficace et juste pour contrer cette menace.



Changement climatique et justice climatique : un impératif pour l’Afrique

L’Ambassadeur Allah Maye Halina a également exprimé les préoccupations du Tchad face aux impacts croissants du changement climatique. « Les sécheresses, la désertification et les inondations imprévisibles mettent à mal nos infrastructures et nos moyens de subsistance », a-t-il affirmé.



Il a rappelé la nécessité pour la communauté internationale de tenir ses engagements en matière de financement climatique, en particulier envers les pays en développement les plus touchés, tels que le Tchad. « Nous devons accélérer la transition vers des technologies vertes et protéger des écosystèmes vitaux comme le Lac Tchad », a-t-il ajouté, soulignant l’importance des ressources naturelles pour des millions de personnes dans la région.



Engagement du Tchad envers la démocratie et le développement

Le Premier ministre a également mis en avant les progrès réalisés par le Tchad dans sa transition politique. Sous la conduite du président Mahamat Idriss Deby Itno, le pays a organisé une élection présidentielle libre et démocratique en mai dernier, marquant ainsi une étape décisive vers le retour à l'ordre constitutionnel.

Il a souligné l'importance des futures élections législatives et communales, qui viendront renforcer la démocratie et ouvrir la voie à un développement durable.



Un appel à la solidarité internationale face aux crises humanitaires

En plus des défis sécuritaires et climatiques, le Tchad fait face à une crise humanitaire majeure. Le Premier ministre a dressé un tableau sombre des conséquences des inondations qui touchent actuellement le pays. Plus de 800 000 personnes sont sinistrées, et des milliers de maisons ont été détruites, entraînant des pertes considérables.



En parallèle, le Tchad accueille plus de 1,25 million de réfugiés soudanais, nigérians, centrafricains et camerounais, ce qui exerce une pression énorme sur les ressources déjà limitées du pays. Le Premier Ministre a appelé la communauté internationale à faire preuve de solidarité en apportant une aide humanitaire accrue aux populations touchées.



Réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies : un appel à la justice pour l’Afrique

Le Premier ministre tchadien a également réitéré l'appel de l'Afrique pour une réforme du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, plaidant pour une représentation plus équitable du continent. « L'Afrique, qui compte plus d'un milliard d'habitants, mérite une place légitime au sein des organes décisionnels mondiaux », a-t-il déclaré, en soutenant la position commune africaine exprimée dans le consensus d'Ezulwini.



En clôturant son intervention, l'Ambassadeur Allah Maye Halina a affirmé l'engagement du Tchad à œuvrer en partenariat avec les membres des Nations-Unies, pour construire un monde plus sûr, plus juste et plus inclusif. Il a appelé à une action collective pour relever les défis mondiaux, en soulignant que le destin de l'humanité est lié et que la solidarité internationale est plus nécessaire que jamais.





Dans la même rubrique : < > Tchad-Lettonie : rencontre entre le Premier ministre Allah-Maye Halina et le président letton Sahel et Lac Tchad : l'UE accorde 5,4 millions d'euros en réponse aux inondations Coopération : le Premier ministre du Tchad échange avec le vice-président de la Banque mondiale Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)