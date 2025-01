Ouaddaï : Le Tchad forme ses éleveurs aux techniques modernes de production fourragère

Ce 27 janvier 2025, une cérémonie officielle a marqué le lancement d'une formation destinée aux producteurs et professionnels de l'élevage sur les techniques de production, de conservation et de valorisation des fourrages, ainsi que sur la préparation de rations alimentaires pour les animaux de trait. Cet atelier, présidé par le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, le Pr Abdelrahim Awat Atteib, s'inscrit dans le cadre d'un projet visant à renforcer la résilience des éleveurs de la province du Ouaddaï.



Placé sous le thème "Appui d'urgence pour atténuer l'impact de la soudure pastorale et renforcer la résilience des éleveurs dans la province du Ouaddaï au Tchad", cet atelier bénéficie du soutien technique et financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).



Gratitude envers la FAO

La déléguée provinciale de l'Élevage et des Productions Animales du Ouaddaï, Souad Bremé Adam, a exprimé sa reconnaissance à la FAO pour avoir choisi la province du Ouaddaï comme lieu de cette formation. Elle a salué l'appui constant de l'organisation dans le développement du secteur de l'élevage et la lutte contre l'insécurité alimentaire.



Engagement de la FAO

Le chef d'antenne Est de la FAO, Adoum Seid Gamané, a rappelé que son organisation travaille en étroite collaboration avec le gouvernement tchadien pour améliorer le secteur de l'élevage. Il a souligné que des moyens importants sont mobilisés pour renforcer la résilience des éleveurs et lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région.



Discours du ministre de l'Élevage

Lors de son allocution, le Pr Abdelrahim Awat Atteib a insisté sur l'importance de promouvoir la culture fourragère pour améliorer la productivité animale. Il a expliqué que cette formation vise à augmenter la disponibilité et la qualité des ressources fourragères, à préserver les sols et à renforcer la durabilité des systèmes pastoraux. « Face aux enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés, il est impératif de soutenir les éleveurs en leur fournissant les outils et les connaissances nécessaires pour faire face aux défis climatiques et économiques », a-t-il déclaré.



Participants et durée de l'atelier

Cet atelier regroupe une cinquantaine de participants venus de tous les départements de la province du Ouaddaï. Les travaux se dérouleront sur quatre jours, au cours desquels les participants seront formés sur les meilleures pratiques en matière de production et de gestion des fourrages.