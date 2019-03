Ouverture des inscriptions à la première édition du Writies Award

Le Writies Award, une compétition littéraire internationale dont les enjeux principaux sont : la valorisation de chefs-d’œuvre littéraires, la promotion de jeunes talents, la reconnaissance de certains métiers souvent peu loués de l’édition littéraire et la consécration d'écrivains, traducteurs, éditeurs, graphistes et illustrateurs.



Le Writies Award tend à être une compétition littéraire où auteurs, traducteurs, éditeurs, graphistes et illustrateurs de nationalités diverses, qu’importe leurs statuts, qu’ils soient amateurs ou professionnels, puissent avoir la chance et la possibilité de concourir pour un prix international où la seule condition requise est de partager le même amour pour la langue française et la littérature.



Avec 300 millions de locuteurs francophones, le français est la cinquième langue la plus parlée au monde et rien qu'en France, 430 millions de livres furent vendus durant l’année 2017. Près d’un million d’auteurs francophones publient et découvrent des histoires originales sur des plateformes d’écriture en ligne. L'industrie du livre est un secteur stable et en pleine évolution.



Le Writies Award entend devenir un acteur majeur et incontournable dans le monde du livre tout en s’inspirant de grandes institutions du monde de l’art.



Pour contribuer à l’innovation du secteur littéraire, Lucrezia Di Vocula, créatrice et représentante du Writies Award, a décidé de mettre en place une compétition dédiée à tous les acteurs du monde du livre.



La participation au Writies Award est ouverte à tout candidat sans distinction ni discrimination d’âge, de sexe ou de nationalité du 28 février au 29 mai de l’année en cours. Les œuvres éditées doivent avoir fait l’objet d’une publication comprise entre Janvier 2018 et février 2019.



Les candidats sont inviter à se rendre sur le site writiesaward.com pour déposer leur inscription avant le 29 mai 2019 :

https://www.writiesaward.com



Une soirée de cérémonie de remise des prix se déroulera à Paris en septembre de l’année en cours où sera réunit : les membres du jury, les nommés du Writies Award, journalistes, libraires, invités d’honneurs ainsi que quelques personnalités du milieu de l'art.



Des places seront disponibles au public pour l’évènement et pourront être réservées en ligne sur le site officiel du Writies Award : https://www.writiesaward.com