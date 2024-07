PHASAOC/Tchad : Vers l'harmonisation et l'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre

Les composantes du projet PHASAOC



Le PHASAOC est un large projet financé par la Banque Mondiale et qui a en tout quatre (4) composantes qui permettront sa mise en œuvre.



La première composante est l'harmonisation et production de statistiques de base à l'aide des normes internationales de qualité des données qui appuiera la production d'outils harmonisés au niveau continental et sous-régional et soutiendra la production des statistiques de base en utilisant les outils harmonisés précédents. Les activités de cette composante visent à améliorer les sources de données, l'infrastructure des données, de l'Indice des performances Statistiques (IPS) où les pays participants dans les régions obtiennent de mauvais résultats en termes de performances Statistiques.



La deuxième composante est: Modernisation statistiques, réforme institutionnelle, capital humain, accessibilité et utilisation des données qui soutiendra la modernisation statistique, les réformes institutionnelles, améliore l'accès, la diffusion et l'utilisation des données ; et le développement des ressources humaines.



La troisième composante est la construction, amélioration et modernisation de l'infrastructure physique. Cette composante vise à renforcer les capacités des INS et des écoles de statistique en leur fournissant les équipements et les outils nécessaires pour remplir correctement leur mandat. Dans le cadre de cette composante, le projet soutiendra la construction d'un nouveau bâtiment ou la réhabilitation des infrastructures physiques et des technologies de l'information et de la communication (TIC) pou les INS et les écoles de statistiques.



La quatrième composante est la gestion, suivi et évaluation du projet qui a pour objectif de soutenir la gestion du projet et de surveiller les résultats du projet et la satisfaction des utilisateurs.



Le PHASAOC a pour objectif de renforcer le système statistique national en permettant la mise à disposition des données de qualité qui vont orienter les interventions en faveur du développement.