Parc de Zakouma : des étudiants de géographie de l'Université de N'Djamena projettent un voyage d'étude

L'objet de cette conférence est de créer une école de terrain pour mener des études et faire des propositions qui vont servir le parc de Zakouma, la population, et aussi créer un document de recherche qui permettra éventuellement aux étudiants et bien d'autres de faire de grandes études à travers des mémoires et thèses, indique Seka T. Sem, responsable d'Écho Tchad.



Le chef de département de géographie de l'Université de N'Djamena, Moutede-Madji Vincent, indique que ce projet s'inscrit dans le cadre de la formation du système Licence-Master-Doctorat (LMD) pour le volet "école de terrain" et la mobilité qui constituent des volets très importants.



Moutede-Madji Vincent de rajouter qu'au département de géographie, le terrain constitue un élément très important. La confrontation entre les ressources naturelles et les Hommes constitue un élément essentiel pour la géographie et permet de faire un brassage entre les étudiants eux-mêmes et les enseignants.



Le représentant des étudiants souligne que ce projet permet de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris en classe.



Le responsable d'Écho Tchad relève que cette école de terrain ne repose pas sur l'aspect positif du projet mais sur des attentes et des aspects critiques. Ce qui permettra de constituer un document solide.