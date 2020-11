TCHAD Parcours d'entrepreneur : Abakar Mahamat Tahir, un exemple à suivre pour la jeunesse

Alwihda Info | Par DWW - 23 Novembre 2020





À 50 ans, Abakar Mahamat Tahir porte fièrement sur ses épaules le poste du Président Directeur Général de la Société SEDIGUI-International, grâce à un travail bien fait.



Né d’une famille modeste au nord Kanem, Abakar Mahamat Tahir a eu à passer son enfance dans cette noble et exaltante localité. Aujourd’hui, il dirige une entreprise de renommée internationale comme « SEDIGUI International ». Au nombre de ces bienfaits, il a aidé plusieurs centaines de jeunes à avoir au moins un emploi stable dans les différents secteurs que couvre la société SEDIGUI-International (transport, commerce des produits pétroliers, bâtiments et travaux publiques, gaz, import-export, etc.). C’est ce qui caractérise sa détermination à aider et mettre son expertise au service du peuple Tchadien.



Au sein de son entreprise, il s’est entouré des jeunes cadres très compétents dans leurs domaines respectifs. SEDIGUI-International est une entreprise citoyenne où toutes les couches de la société tchadienne sont représentées sans distinction aucune, de race, de religion ou d’ethnie. En plus, l’homme a fait ses preuves en tant que grand entrepreneur et operateur économique au service du développement et la diversification de ses activités, malgré un environnement particulièrement difficile ces dernières années et surtout en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus.



Le PDG de « SEDIGUI International », Abakar Mahamat Tahir est un homme simple, courtois, sociable et respectueux envers ses collègues, amis, parents et connaissances. Fidèle à ses ambitions, en ville comme au village, Abakar Mahamat Tahir a su allier modernité et tradition.

Son entourage rapporte que « c’est un travailleur hors pair qui a beaucoup d’ambitions ». Il est le premier à venir et le dernier à quitter le bureau ,et cela laisse croire qu’il est un grand bosseur et un leader unique en son genre. Cadre incontournable et opérateur économique très engagé, soucieux du devenir de sa circonscription et du Tchad entier, lors des opérations de la révision du fichier électoral dans sa localité, Abakar Mahamat Tahir a mis à disposition une dizaine de véhicules tout terrain à la sous-CENI départementale du nord Kanem pour le bon déroulement des activités.



Aujourd'hui, l'homme soutient régulièrement plusieurs organisations des jeunes et des femmes sur le plan national. En guise d exemple, on peut citer son intervention, il y a deux mois, pour l’augmentation de la capacité d’accueil de l’hôpital de Nokou et la construction sur fonds propre de la tribune de Nokou.



L'entrepreneur est populaire dans le nord Kanem ainsi que dans les autres départements de la province. Avec la même ambition, la détermination accrue et l'abnégation, Abakar Mahamat Tahir compte relever d'autres défis. Fils d’un grand éleveur de dromadaires, il est devenu aujourd’hui un grand entrepreneur. Un bon exemple à suivre pour le développement socioéconomique du Tchad, pays de Toumaï, berceau de l'humanité.





