Paris : Mahamat Idriss Deby reçu par Emmanuel Macron pour des discussions stratégiques

Arrivé à Paris pour participer aux travaux du 19ème Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de la Francophonie, le Président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, a été reçu ce jeudi soir par son homologue français, Emmanuel Macron.



Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur les relations bilatérales entre le Tchad et la France, avec une perspective de renforcement et d'élargissement de ces liens. Des questions régionales d'intérêt commun pour les deux pays ont également été abordées lors de cet entretien au sommet.