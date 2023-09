Participation électorale : le conseiller Mahamat Saleh Daoud encourage la jeunesse du Tchad

Dans le cadre de la révision du fichier électoral, le conseiller national Mahamat Saleh Daoud a entrepris une mission parlementaire dans le département de Djourouf Ahmar, situé dans la province du Ouaddaï. L'objectif principal de cette démarche est de sensibiliser les habitants, en particulier les jeunes de 18 ans et plus, à s'inscrire massivement sur la liste électorale.



Mahamat Saleh Daoud a commencé par donner l'exemple en accomplissant son devoir civique, en s'inscrivant lui-même sur la liste électorale de sa circonscription. Profondément engagé dans cette initiative, il a ensuite rencontré les populations locales pour les encourager à participer activement au recensement électoral.



Le conseiller national a appelé les chefs traditionnels et les leaders religieux à diffuser ce message essentiel au sein des ménages et dans les champs, afin d'atteindre un maximum de personnes et de garantir le succès du recensement électoral. Il convient de noter que le département de Djourouf Ahmar a déjà dépassé le taux de participation à la révision du fichier électoral, avec une augmentation de plus de 200 %.