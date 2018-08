Peine de mort : "Le Tchad a craqué sous la pesanteur de la diplomatie chinoise", Maitre Alain Kagonbé

L'avocat de la défense, Maître Alain Kagonbé a réagi à Alwihda Info après la condamnation de 4 personnes reconnues coupables du meurtre le 15 juin dernier d'une commerçante d'origine chinoise à N'Djamena.



"On n'a pas dit le droit. C'est la couleur de la peau (de la victime, nldr) qui a prévalu. Aussi, c'est la diplomatie qui a prévalu" , a déclaré à Alwihda Info l'avocat des coaccusés, Maitre Alain Kagonbé.



Selon l'avocat de la défense, "le Tchad a craqué sous l'apesanteur de la diplomatie chinoise. La pression chinoise a eu raison sur la justice tchadienne, juste pour sauver les relations avec la Chine. Que dira-t-on de ceux qui sont partis attaquer le convoi des prisonniers pour tuer dix personnes ? Lequel constitue plus du terrorisme ?".



D'après lui, "ce sont les mêmes juges qui ont jugé le premier cas aussi. Dans l'autre cas, ils ont dit qu'il y a assassinat et ont prononcé des condamnations à la prison à vie. Mais pourquoi ce cas là, on dit que c'est un acte de terrorisme ? Le terrorisme ne se définit pas comme ça".



La définition du terrorisme, tel que contenu dans l'article 3 de la loi n°034/2015 portant répression des actes de terrorisme est autre, a souligné l'avocat de la défense. "C'est pas du terrorisme. On a juste voulu apaiser la rage chinoise et puis aussi le politique a pesé de son poids. Je crois que c'est une erreur grave, de la psychose. Est-ce qu'on veut dire qu'il y a des terroristes au Tchad ? C'est ce qu'on veut dire ? On a toujours lutté pour la thèse selon laquelle il n'y a jamais eu de terroristes au Tchad", a-t-il expliqué à Alwihda Info.



La défense va former un pourvoi en cassation de la décision de la Cour d'appel de N'Djamena.