Pénurie du carburant en Guinée: arrivée d’un navire d’essence au port autonome de Conakry

Le Premier Ministre, Dr Bernard Goumou, s'est rendu sur le quai pour accueillir le navire, en présence de nombreuses autorités telles que le Ministre Secrétaire Général à la Présidence, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, ainsi que les Directeurs Généraux du PAC et de la SONAP.



Le chef du gouvernement s'est félicité de l'amarrage du bateau contenant 33 millions de litres d'essence destinés à soulager les populations. Il a annoncé que le déchargement commencera dans les prochaines heures afin d'alimenter rapidement les stations-service.



Le Premier Ministre a exprimé sa gratitude envers les ministres, hauts cadres et partenaires privés qui ont contribué au rétablissement partiel des installations permettant l'approvisionnement en carburant dans le pays.



Dr Bernard Goumou a assuré que, conformément aux instructions du Président de la République, les efforts se poursuivront afin de rétablir complètement les activités dès ce week-end. Il a conclu son discours en invitant une fois encore la population à faire preuve de civisme et patience.