Pont Yagoua-Bongor : un désenclavement à forte potentialité économique

La construction du Pont Bongor-Yagoua offrira des perspectives économiques très intéressantes pour le Mayo-Kebbi Est en particulier et le Tchad en général, notamment afin de lutter contre le chômage. Selon l'entreprise en charge des travaux, ce sont pas moins de 2200 personnes qui vont en bénéficier directement, en traversant le pont sans avoir à faire usage de pirogue.



La ville de Bongor est construite au bord de fleuve Logone en face de la ville camerounaise de Yagoua. Située à 235 km de N'Djamena, elle est la 9ème ville du Tchad en nombre d’habitants (1.067.875, recensement de 2018).



La situation géographique de Bongor, à équidistance sur l'axe routier bitumé N’Ndjamena-Moundou, lui donne un avantage économique indiscutable, explique le secrétaire général du MPS de la province du Mayo-Kebbi Est, Ahmat Mahamat Tolli.



Selon Ahmat Mahamat Tolli, le chef-lieu du Mayo-Kebbi Est est un carrefour stratégique car les marchandises qui partent du sud vers le nord et vice-versa passent par Bongor.



"L’autre avantage de Bongor est d’être situé juste en face de la ville Yagoua (Cameroun). La zone de Bongor est une zone d’élevage par excellence", souligne-t-il.



D'après lui, "la ville de Bongor est électrifiée 24/24 et a un réseau de téléphone fixe -pour le moment en panne- et cellulaire fiable. Le climat est agréable et les fins de semaine, Bongor est le lieu favori de villégiature des Ndjamenois, que ce soit pour des randonnées dans les alentours de Bongor ou des promenades sur le fleuve Logone en pirogue. En matière de commerce, la ville de Bongor est très active avec le Cameroun, le Nigeria et le reste du Tchad. La population est très accueillante."



La réalisation de cette nouvelle infrastructure permettra la densification des points officiels d'échange sur une frontière commune d'environ 1094 km en vue de mettre en relief les potentialités économiques des deux pays, la diminution des pertes en vies humaines et des biens lors de la traversée du fleuve Logone, ainsi que le renforcement des échanges socioculturels entre les peuples des deux pays.



Facilitation du commerce, réduction des coûts, meilleures conditions de vie



L'objectif global du projet est d'améliorer le système de transport dans le bassin du Lac Tchad et contribuer ainsi au développement et à la compétitivité économique de la zone transfrontalière des deux pays.



Il permettra de renforcer et d'accroitre la libre circulation des personnes et des biens entre les deux États, faciliter et promouvoir les échanges commerciaux, assurer la traversée du fleuve en tout temps et en toute sécurité, ainsi que faciliter le rapprochement entre les deux peuples.



Il est attendu du projet, non seulement l'amélioration de la circulation des personnes et des biens entre les deux pays, mais aussi le désenclavement des zones à fortes potentialités économiques du Nord du Cameroun (agriculture, élevage, minerais, etc.) et du Sud du Tchad (agriculture, élevage, etc.).



Le projet contribuera en outre à la réduction des coûts généralisés de transport et à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines de la route et aidera à la facilitation du commerce et du transit.