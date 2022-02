Poutine appelle l’armée ukrainienne à “prendre le pouvoir entre ses mains” et coopérer

Le président russe Vladimir Poutine s’est exprimé ce 25 février par Visioconférence au conseil de sécurité. Il a appelé l’armée russe à renverser le pouvoir et à coopérer.



“Une fois de plus, je lance un appel aux soldats des forces armées de l'Ukraine. Ne permettez pas aux bandits d'utiliser vos enfants, vos femmes et vos personnes âgées comme bouclier vivant. Prenez le pouvoir entre vos mains”, a déclaré Vladimir Poutine qui semble ne pas reculer face aux sanctions prises contre son pays.



“Il semble qu'il sera plus facile pour nous d'être d'accord avec vous qu'avec cette bande de drogués et de néo-nazis, qui ont occupé Kiev et pris en otage tout le peuple ukrainien”, a-t-il dit.



D’après les médias occidentaux, l’armée russe a encerclé la capitale Kiev et se dirigeait vers le centre-ville, au lendemain du lancement des opérations militaires.