Poutine : "une attaque directe contre notre pays entraînerait une défaite"

Le président russe Vladimir Poutine a prononcé un long discours le 23 février dans lequel il explique les raisons qui le conduisent à lancer des opérations militaires en Ukraine. Pour le dirigeant russe, la ligne rouge a été atteinte avec "le développement militaire des territoires adjacents" aux frontières russes, ce qui constitue "une menace toujours plus grande et totalement inacceptable pour la Russie".



Vladimir Poutine a mis en garde les pays occidentaux contre une attaque directe visant la Russie. "La Russie moderne, même après l'effondrement de l'URSS et la perte d'une grande partie de son potentiel, est aujourd'hui l'une des puissances nucléaires les plus puissantes du monde et dispose en outre d'avantages certains dans un certain nombre d'armements de pointe", a-t-il déclaré.



"Personne ne devrait donc douter qu'une attaque directe contre notre pays entraînerait une défaite et des conséquences désastreuses pour tout agresseur potentiel", a-t-il ajouté.



Les pays occidentaux ont décidé d'adopter des lourdes sanctions contre la Russie en réaction à la déclaration de guerre à l'Ukraine. Ces sanction visent particulièrement le domaine économique mais aussi militaire. Une intervention militaire directe n'est pas envisagée.