Pré-dialogue au Tchad : plusieurs revendications des forces vives du Salamat

Après deux jours de travaux démarrés le 4 novembre, les forces vives de la province du Salamat réunies pour les préparatifs du dialogue national inclusif ont mis terme aux assises à l'issue desquelles, les maux qui minent la province ont été identifiés et des propositions pertinentes ont été faites.



Les participants ont présenté un chapelet de recommandations parmi lesquelles : l'instauration de la Cour martiale ; le bitumage de la route Am-Timan - Mongo et d'autres pistes ; la création d'un institut agro-sylvo-pastoral et d'une école professionnelle dans la province ; la gestion rationnelle et la répartition équitable des biens de l'État à tous les citoyens ; et l'instauration d'un mécanisme plus efficace de lutte contre les conflits intercommunautaires. Ils ont aussi fait des propositions relatives à l'éducation, à la santé, à la modernisation de l'agriculture, au vivre ensemble, entre autres.