Président Mahamat Idriss Deby : "Avec seulement deux grosses pluies, la situation est vraiment catastrophique"

Sans cortège officiel, le Chef de l’État a visité, de manière inopinée, les zones particulièrement touchées : Klémat, la rue de 50 mètres, le canal de Chari-Mongo et le bassin de rétention de Habéna. Cette descente, menée en toute simplicité, traduit une volonté claire : évaluer directement les besoins urgents et accélérer la réponse gouvernementale.



« Heureusement que je ne suis pas venu au milieu ou à la fin de la saison pluvieuse, mais dès le début. Cela me permet d’avoir une idée par rapport à l’année dernière. On va prendre des mesures très urgentes », a déclaré le Président sur place.



Des infrastructures jugées non conformes



Au cours de sa visite, Mahamat Idriss Déby a personnellement inspecté plusieurs caniveaux. Il a exprimé son mécontentement face à leur dimension inadéquate : « Il y a des caniveaux qui ne font même pas 50 cm, alors qu’un caniveau doit faire au moins 1 mètre à 1,5 mètre. »



Comportement citoyen et prévention en ligne de mire



Le Président n’a pas manqué de souligner l’importance de la responsabilité collective, dénonçant l’incivisme de certains citoyens : « Quand je vois des gens qui jettent des déchets dans nos canaux ou dans les bassins de rétention, ça n'aide pas le gouvernement. »



Face à cette situation préoccupante, le Maréchal a annoncé des instructions fermes à l’endroit du gouvernement pour renforcer à la fois les mesures d’urgence et les stratégies de prévention à long terme.



« Je vais instruire le gouvernement pour lutter contre les inondations et pour que la prévention soit aussi mise en œuvre. J’espère qu’après ma visite, le Premier ministre et le gouvernement vont se mettre au travail. »



Une situation critique dès le début de la saison



Alors que seules deux grosses pluies ont suffi à provoquer des dégâts majeurs, Mahamat Idriss Déby alerte sur la gravité du phénomène : « Avec seulement deux grosses pluies, la situation est vraiment catastrophique. Si les choses commencent comme ça, je crois qu’on a encore beaucoup à faire. »



Cette visite inattendue et les propos fermes du Chef de l’État confirment que la gestion des infrastructures urbaines et la lutte contre les inondations figureront en haut de l’agenda présidentiel dans les prochaines semaines.