Président colombien à l’ONU : Les guerres entravent les ODD

Le Président Petro a commencé son discours en rappelant que de nombreux pays, y compris le sien, ont été envahis par des puissances étrangères par le passé, malgré les discours sur la défense contre de telles invasions. Il a également mis en évidence le double standard en matière d'intervention militaire, notant que certains pays ont envahi d'autres nations pour des ressources telles que le pétrole.



Petro a souligné que si le monde trouvait des raisons de soutenir des dirigeants comme Zelensky, il devrait également défendre la Palestine et d'autres régions en conflit pour les mêmes raisons. Il a insisté sur le fait que pour atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU, toutes les guerres doivent prendre fin, mais que malheureusement, certaines parties profitent des conflits pour leurs intérêts.



Le Président colombien a fait une comparaison frappante en qualifiant la situation mondiale de "Games of Thrones" et "Hunger Games", soulignant ainsi les enjeux politiques et économiques à l'œuvre dans les conflits actuels.



Il a conclu en pointant du doigt les priorités financières mondiales, notant que, bien que des milliards de dollars soient nécessaires pour protéger les pays contre les catastrophes naturelles, une somme équivalente peut être mobilisée en un jour pour financer des guerres.



Le discours de Gustavo Petro à l'ONU a mis en lumière les incohérences dans la politique internationale et a plaidé pour une action concertée pour mettre fin aux conflits et promouvoir la paix dans le monde.