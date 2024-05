Présidentielle : Succès Masra, le candidat de la Coalition justice et égalité a voté à 7h

Ce jour du scrutin, Succès Masra s'est rendu au bureau de vote numéro 1 au quartier Habbena dans le 7e arrondissement de N'Djaména pour accomplir son devoir civique. À l'heure d'ouverture des bureaux de vote, à 7 heures du matin précisément, il était déjà présent avec confiance et détermination.



La Coalition Justice et Égalité dont il est le candidat représente un mouvement politique qui prône une gouvernance transparente et équitable pour tous les citoyens tchadiens. Elle se veut porteuse d'espoir pour un changement positif dans les politiques publiques du pays.



Succès Masra lui-même incarne cette vision en tant que jeune leader dynamique. Il est connu pour sa passion à améliorer la vie des Tchadiens ordinaires en mettant fin à la corruption endémique qui sévit depuis trop longtemps dans le pays. Son engagement envers la justice sociale et l'égalité des chances fait de lui un candidat populaire parmi les jeunes électeurs avides de changement.