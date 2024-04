Présidentielle au Tchad : Le candidat Pahimi Padacké Albert promet de faire de Laï le grenier agricole du pays

Laï, chef-lieu de la région du Tandjile et ville productrice de riz, est une zone clé pour l'agriculture au Tchad. C'est ici que Pahimi Padacké Albert souhaite concentrer ses efforts afin de valoriser ce secteur vital pour l'économie nationale.



Dans le cadre de sa campagne à Laï le 29 avril dernier, Pahimi Padacké Albert a déclaré : "Le riz que nous aimons tant manger provient de cette région. Nous créerons un statut économique incitatif qui valorisera l'agriculture pour notre pays. Nous subventionnerons les intrants agricoles et améliorerons les capacités de transformation et de stockage des productions locales."



Pour concrétiser cette vision, le candidat numéro 03 propose également d'accorder des subventions aux intrants agricoles. Cette mesure permettrait aux agriculteurs d'avoir accès aux semences, aux engrais et autres produits nécessaires à leurs cultures dans des conditions financières favorables. En soutenant les producteurs, le candidat souhaite améliorer les capacités de transformation et de stockage des productions locales, afin de valoriser davantage les ressources agricoles du pays.



Pahimi Padacké Albert conclut son discours en lançant un appel vibrant à la population : « Notre pays a besoin de vous et je travaillerai pour vous ». Il promet ainsi d'être un président engagé qui mettra tout en œuvre pour répondre aux attentes et aux besoins des citoyens tchadiens.



Avec des propositions concrètes visant à développer l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire du pays, Pahimi Padacké Albert espère convaincre les électeurs lors du choix qui sera fait le 6 mai 2024.